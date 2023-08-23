Окупанти скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні

23 серпня армія країни-агресора РФ завдала авіаударів по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

"Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим - лікарі надали допомогу на місці", - зазначив Прокудін.

Він додав, що за минулу добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 364 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу, фабрики, підприємства, в об'єкти критичної інфраструктури та лікарні у Херсоні, будівлю магазину та об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, 5 - дістали поранення.

Нагадаємо, російська армія 22 серпня вдарила по селищу Комишани Херсонської міської громади, через що загинула жінка.

Напередодні російські окупаційні війська 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.