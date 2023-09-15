Окупанти скинули керовані авіабомби на житлові будинки Нової Каховки: є загиблі та поранені

Армія країни-агресора РФ нанесла удари керованими авіабомбами по житловим будинкам тимчасово окупованої Нової Каховки.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За попередньою інформацією зі слів місцевих мешканців російські війська сьогодні близько 9:20 нанесли удари керованими авіабомбами по житловим будинкам Нової Каховки.

Уражено будинки в мікрорайоні "Сокіл".

У районі вулиць Горького-Довженка зруйновано квартири у трьох багатоповерхових будинках.

Зараз відомо про руйнування у будинках по вул. Горького, 24, 26 та Довженка, 13.

Повідомляють про загиблих та поранених, інформація наразі уточнюється.

Окупанти інформують про одного загиблого та трьох поранених місцевих мешканців.

Нова Каховка знаходиться на підконтрольному Росії лівому березі Дніпра на Херсонщині.