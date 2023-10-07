Окупанти скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 3 житлові будинки та сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Також внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо" смт Шевченкове Куп'янського району зазнав поранення 56-річний цивільний чоловік.

Крім того, у місті Вовчанськ Чугуївського району через обстріл зайнявся одноповерховий багатоквартирний будинок. Від пожежі постраждали та були госпіталізовані 76-річний чоловік, 75-річна жінка та жінка 25 років.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Курилівка Куп'янського району пошкоджено складські приміщення та майно цивільного підприємства.

Також протягом доби під ворожим вогнем перебували села Петропавлівка, Нечволодівка та Московка Куп'янського району, Гатище та Землянки Чугуївського району та інші.

Як повідомив Синєгубов, на місцях ракетних ударів по Харкову завершено рятувальні роботи. Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років.

Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. За словами очільника області, стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середньої тяжкості. Пошкоджено 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів.

"Минулої доби росіяни здійснили чергову спробу піти в наступ в районах Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 6 жовтня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки знищено житловий будинок на 3 квартири.