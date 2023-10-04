Окупанти скинули керовану авіабомбу на Харківщину, гатили по спиртзаводу та інкубатору (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо керованою авіабомбою.

"Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що внаслідок ворожих обстрілів смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків, а у селі Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.

Крім того, у селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатору та спиртзаводу. Також внаслідок обстрілу з РСЗВ села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 7 приватних будинків.

Нагадаємо, напередодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ, внаслідок чого було пошкоджено 6 приватних житлових будинків, складська будівля та 4 багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення двоє людей.

Також армія РФ завдала удару 5-ма ракетами С-300 по околицях міста Харків.Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань.