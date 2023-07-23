Окупанти скинули на Харківщину авіабомбу, є поранена

Російські окупанти продовжують терор мирних мешканців Харківщини. 23 липня загарбники здійснили чергову атаку на цивільне населення області і скинули на село Кучерівка Куп'янського району авіабомбу.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

В результаті обстрілу 70-річна жінка отримала поранення. Лікарі діагностували в неї множинні осколкові поранення тулубу та кінцівок.

Жінку було госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, 22 липня російські окупаційні війська протягом дня двічі обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. За попередніми даними, росіяни били реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

18 липня росіяни вчергове обстріляли Дворічну Куп'янського району, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, а 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини.