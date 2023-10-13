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Окупанти скинули ударний дрон на цивільне авто у Бериславі: загинула жінка (ФОТО)
Армія країни-агресора РФ 13 жовтня скинула ударний дрон на цивільний автомобіль у Бериславі Херсонської області.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Сьогодні в Бериславі росіяни вдарили по подружжю, яке їхало у справах на власній автівці. Вони використали дрон проти цивільних", - зазначив Єрмак.
За його словами, внаслідок удару загинула жінка 34 років, її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Унаслідок скидання гранати з безпілотника постраждали двоє людей. Це 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.
В іншого чоловіка – акубаротравма, поранення кінцівок, голови, спини.
"Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, піднімають БПЛА, вистежують, скидають з дронів гранати", - підкреслив Єрмак
Він наголосив, що немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні - оптика БПЛА дозволяє це зробити.
"Але метою росіян є геноцид. Їх ненависть до всього українського, до нашого народу, переросла в терористичні методи ведення війни. Вони б хотіли жити в нашій Одесі без українців, у нашому Харкові, Києві, Львові, Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Умані - всюди, вбивши кожного, хто б їм заважав. Їм потрібна наша земля без нас", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти нанесли пʼять авіаударів в районі міста Берислав Херсонської області. Одна авіабомба влучила у лікарню, постраждали медпрацівники.