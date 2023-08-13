Окупанти спробували повернутися на втрачені позиції на основних напрямках контрнаступу ЗСУ - Генштаб

Російські війська протягом доби здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі східніше села Роботине Запорізької області, а також західніше села Старомайорське Донецької області, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

Також на Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного та П’ятихаток, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки та Кам’янське.

Стосовно ж Старомайорського та сусіднього Благодатного зазначається, що там окупанти завдали авіаударів. Крім того, ще понад 10 населених пунктів на заході Донеччини, серед яких Водяне, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та те ж Старомайорське зазнали артобстрілів.

В свою чергу, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Авіаудару ворожі війська завдали в районі Красногорівки, а артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Костянтинівка.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські військові продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки, де противник завдав авіаудару. Артобстрілів там зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Керамік, Новокалинове та сама Авдіївка.

На Бахмутському ж напрямку окупанти, як зазначається, здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах південніше Андріївки та західніше Ягідного, завдали авіаудару в районі Кліщіївки, а від ворожих артобстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Привілля.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема та ж Білогорівка, а також Терни, Верхньокам’янське, Серебрянка та Званівка Донецької області.

На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка, Петропавлівка, Берестове та Кислівка Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ здійснила мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів - це, зокрема, Галаганівка, Грем’яч та Нововасилівка Чернігівської області, Волфине та Тур’я Сумської області, Огірцеве, Окіп та Бударки Харківської області.

В Херсонській же області росіяни завдали авіаудару в районі села Зелений Гай та здійснили артобстріли понад 15 населених пунктав, серед яких Золота Балка, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягинка, Антонівка, місто Херсон, а також села Іванівка Миколаївської області.

Загалом протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Окупанти завдали два ракетних удари, 24 авіаційних ударів та близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника та чотири - по зенітно-ракетних комплексах.

В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, станцію РЕБ та засіб протиповітряної оборони противника.

Зазначимо, що внаслідок ворожих обстрілів 13 серпня в Херсонській області загинуло, за даними ДСНС на 17:00, сім мирних мешканців (п'ятеро - у селі Широка Балка, двоє - у селі Станіслав), а 13 були поранені (по три - у Херсоні та Бериславі, по два - у Станіславі та селищі Комишани, по одному - у селах Велетенське, Золота Балка та Новокаїри).