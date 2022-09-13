Окупанти, тікаючи з Харківщини на Луганщину з награбованим майном, викрали 300 автомобілів - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють про масову появу в окупованій Луганській області російських військових на цивільних автомобілях з номерами Харківської області.

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"Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ у напрямку на Луганськ відзначено близько 300 цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів - із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом - російські військові", - йдеться у повідомленні.

Схожа тенденція, за інформацією Генштабу, спостерігається у населених пунктах на окупованих територіях півдня України. Зокрема, вказано, що у Пологах Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі, а в Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

В свою чергу в Головному управлінні поліції Херсонської області повідомляють, що росіяни перед звільненням селища Високопілля розграбували будинки місцевих мешканців, зокрема заради транспортних засобів.

"Поліцейські фіксують там численні факти мародерства російськими військовими, які обкрадали будинки та забирали автомобілі, мототранспорт та велосипеди місцевих жителів. У селищі майже не залишилося вцілілих будинків, все або знищене обстрілами, або пограбоване військовими країни-агресора", - описують правоохоронці.

Зазначимо також, що раніше у вівторок в Генштабі повідомили, що окупанти через успішні дії ЗСУ наразі здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та півдня України до Росії.

"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин, в таємниці від підлеглих, намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова", - йшлося в повідомленні.

Також у Генштабі кажуть, що окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування Кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії українських військових.