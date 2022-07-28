Армія країни-агресора РФ намагається прорвати оборону ВСУ на різних ділянках фронту, проте українські військові завдають противнику втрат на всіх напрямках, де точаться активні бойові дії. Росіяни вкотре відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським, а у Сєвєродонецьку окупанти назбирали дітей на 1 школу із 20.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Аби виконати завдання, ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію. Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів", - зазначив Гайдай.

За його словами, наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

"Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці", - повідомив Гайдай.

Він також зазначив, що у Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та світло.

"Строки відновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року. Оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб", - зауважив Гайдай.

Він зазначив, що до російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, в багатьох з яких не знаходилось вільних місць.

Зазначимо, аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.