Окупанти тричі накривали Нікопольщину вогнем з важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 29 грудня окупанти атакували область дронами-камікадзе та важкою артилерією.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, сили ППО збили п’ять дронів-камікадзе Shahed, які ворог скерував на Дніпропетровщину.

"Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. Побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач", - зазначив він.

Обійшлося без постраждалих.

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Нагадаємо, в ніч на 28 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.