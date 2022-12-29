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Окупанти тричі накривали Нікопольщину вогнем з важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 29 грудня окупанти атакували область дронами-камікадзе та важкою артилерією.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, сили ППО збили п’ять дронів-камікадзе Shahed, які ворог скерував на Дніпропетровщину.
"Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. Побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач", - зазначив він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 28 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.