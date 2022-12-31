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Категорія
Події
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Окупанти тричі накривали Нікопольщину вогнем з важкої артилерії

Окупанти тричі накривали Нікопольщину вогнем з важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 31 грудня окупанти вкотре атакували Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади - Мирівську та Марганецьку. Скерували туди зо два десятки снарядів", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без жертв. Наслідки атак з’ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на зо грудня окупанти атакували область дронами-камікадзе та били по Нікопольщині з важкої артилерії.

Автор:
Ніна Комащенко