Окупанти ударили ракетами по багатоповерхівках у Харкові

Вночі 21 вересня армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по житловим будинкам Холодногірського району Харкова. В одій з багатоповерхівок виявилися заблокованими люди.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Холодногірського району. "Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках" - зазначив Терехов.

Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

За словами Терехова, за однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники зробили усе для їх порятунку. ДСНС врятувала 10 людей.

За іншою адресою один поранений.

В обох будинках зруйновано дахи, верхні поверхи житлових будинків, сходові клітки.

Нагадаємо, на цвинтарі №18 біля селища Безлюдівка під Харковом буде проведено перепоховання тіл, що були поховані "з порушеннями" у перші місяці після російського вторгнення.