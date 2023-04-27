Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: є влучання в житлові будинки та жертви

Російські окупанти в ніч на 27 квітня обстріляли Миколаїв ракетами С300, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, є жертви та постраждалі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, росіяни випустили по місту чотири ракети С300. Одна з них влучила в багатоповерхівку. Інша – у приватний житловий будинок.

"Близько першої ночі миколаївці чули чотири гучні вибухи. Вже відомо, що одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Ще одна - у приватний будинок. На місце прямують усі служби. Частина будинків у місті без світла", - повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, нічний удар по Миколаєву було завдано ракетами "Калібр", а не С-300, як повідомлялося раніше. Він також опублікував фото руйнувань.

Внаслідок удару було зруйновано один приватний будинок, ще один пошкоджено. Також суттєві руйнування отримала житлова багатоповерхівка та одна історична будівля.

Загинула одна людина, 23 отримали поранення, зокрема дитина.

"Враховуючи, що це високоточна зброя, яка працює за координатами наведення - очевидним є факт терору мирного населення", - заявив Назаров.

Рятувальники оперативно загасили пожежі, наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу.

Відреагував на обстріл Миколаєва і президент України Володимир Зеленський.

"Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського", - підкреслив гарант.