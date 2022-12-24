Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Вночі 24 грудня армія країни-агресора РФ ударила ракетами по передмістю Запоріжжя. Ціллю ворога стали навчальний заклад та навколишні будинки.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя. Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч", - зазначив Старух.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

"Російські неуки у своєму репертуарі - самі нічому не вчаться, і нашим дітям не дають. Сволота!", - підкреслив Старух.

Зазначимо, під час масованої ракетної атаки 16 грудня у Запоріжжі зафіксували півтора десятка "прильотів".