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Окупанти ударили ракетами по житлових кварталах Дніпра: троє загиблих
Вночі 29 вересня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по житлових кварталах Дніпра. Відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах", - зазначив він.
На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка, яку рятувальники дістали з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами оочільника ОВА, повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали - шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти.
У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.