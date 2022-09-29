Окупанти ударили ракетами по житлових кварталах Дніпра: троє загиблих

Вночі 29 вересня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по житлових кварталах Дніпра. Відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах", - зазначив він.

На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка, яку рятувальники дістали з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета.

За словами оочільника ОВА, повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали - шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти.

У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.