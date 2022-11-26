Окупанти ударили ракетами С-300 по Чугуєву, з артилерії обстріляли Куп’янськ

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти протягом доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області", - зазначив Синєгубов.

За його словами, близько 17 години 25 листопада росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Жертв серед цивільного населення немає.

Крім того, після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, також немає.

Вже зранку окупанти знову нанесли артилерійській удари по Куп’янську. Попередньо - один постраждалий. Деталі уточнюються.

Також піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів. Процес розмінування на Харківщині триває, мінна небезпека в області залишається високою.

Зазначимо, 25 листопада окупанти ударили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок. Крім того, росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську.