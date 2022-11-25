Окупанти ударили ракетами С-300 по Куп’янську, у Вовчанську з артилерії обстріляли житловий будинок

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського районів. Ударили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок", - зазначив Синєгубов.

За його словами, госпіталізований із пораненням чоловік 66 років.

Крім того, вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську.

"Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо - без постраждалих", - зауважив очільник області.

Також у Вовчанську 69-річний чоловік підірвався на міні, госпіталізований із осколковими пораненнями.

"Щодо електропостачання: усі споживачі Харкова вже зі світлом. По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина жителів Ізюмської, Куп‘янської, Борівської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської і Шевченківської. Їх енергетики планують заживити протягом дня. Процес відновлення триває, на зараз по області та Харкову введені графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська зранку 23 листопада обстріляли Куп’янськ. Під удар потрапив житловий будинок та поліклініка. Загинуло двоє перехожих.