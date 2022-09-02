Окупанти ударили з "Градів" по Дніпропетровщині

В ніч на 2 вересня армія країни-агресора РФ в черговий раз обтріляла Дніпропетровщину. Окупанти ударили з "Градів" по Нікопольському району.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вночі ворог вкотре атакував область. Ударив з "Градів" по Нікопольському району. У Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Він намагався врятуватися від обстрілів - їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - зазначив Резніченко.

Крім того, від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади.

"Там один будинок знищений, шістнадцять - понівечені. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води - майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади", - зауважив очільник ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 1 вересня від ворожого вогню потерпали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.