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Окупанти ударили з "Градів" по Дніпропетровщині
В ніч на 2 вересня армія країни-агресора РФ в черговий раз обтріляла Дніпропетровщину. Окупанти ударили з "Градів" по Нікопольському району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Вночі ворог вкотре атакував область. Ударив з "Градів" по Нікопольському району. У Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Він намагався врятуватися від обстрілів - їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - зазначив Резніченко.
Крім того, від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Там один будинок знищений, шістнадцять - понівечені. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води - майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади", - зауважив очільник ОВА.
Нагадаємо, в ніч на 1 вересня від ворожого вогню потерпали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.