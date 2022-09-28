Окупанти ударили з "Градів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки та лінії електропередач

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 28 вересня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією. По Нікополю ударили тричі", - зазначив він.

За його словами, у місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.

"Ворожі снаряди залишили без світла майже 8 000 родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мине загроза нових обстрілів", - підкреслив Резніченко.

Також з’ясовуються наслідки атаки у Марганецькій громаді. На місці працюють рятувальники та поліція.

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За словами очільника області, всюди минулося без постраждалих.

Крім того, у Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59.

Зазначимо, в результаті ракетного удару 26 вересня по аеропорту Кривого Рогу подальше його використання наразі неможливе.