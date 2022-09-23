Окупанти ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю: двоє загиблих

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 23 вересня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На ранок ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів. У Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів", - зазначив Резніченко.

За його словами, у місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Російські снаряди 8 будинків пошкодили, один - зруйнували.

Через ворожу атаку без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

У Нікополі, попередньо, понівечені 10 будинків.

На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 22 вересня від ворожих ударів знову потерпали Нікопольський та Криворізький райони. Окупанти випустили по центральних кварталах Нікополя 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка.