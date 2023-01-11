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Окупанти ударили з важкої артилерії по Марганцю

Окупанти ударили з важкої артилерії по Марганцю

Армія країни-агресора РФ 11 січня обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину. Поранений 26-річний чоловік.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганцю", - зазначив Резніченко.

Він додав, що внаслідок обстрілу поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні - готують до операції.

Фото 2 — Окупанти ударили з важкої артилерії по Марганцю

Крім того, російські снаряди пошкодили будинки.

Деталі та наслідки ворожої атаки уточнюються.

Фото 3 — Окупанти ударили з важкої артилерії по Марганцю

Зазначимо, вночі 11 січня окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь.

Автор:
Світлана Манько