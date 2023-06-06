Окупанти в паніці підірвали греблю Каховського водосховища, - розвідка

6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища. Це очевидний теракт та воєнний злочин, який стане доказом в міжнародному трибуналі

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Там зазначають, що цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища.

"Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону", - підкреслюють в ГУР МО..

Там наголошують, що також цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

Головне управління розвідки повідомляло про проведення основних робіт із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою.

"Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони. Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України", - зауважили в ГУР МО.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що підрив ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.

Українські правоохоронці розпочали розслідування за статтею екоцид за фактом підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС.