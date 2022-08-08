Окупанти вбили 5 мирних жителів у Донецькій області

7 серпня на Донеччині окупанти вбили 5 мирних жителів загинуло. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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"За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Мар'їнці та 1 у Селідовому. Ще 17 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — написав він.

Нагадаємо, 7 серпня окупанти намагалися прорвати оборону українських військ у напрямках розташованих навколо Донецька міст Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка та селища Піски.