Окупанти вбили чоловіка в Харківській області

Російські загарбники 15 липня відкрили вогонь по Харківській області. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Цього разу ціллю окупантів стало село Колодязне Куп'янського району. Внаслідок атаки загинув цивільний 33-річний чоловік.

Ще один чоловік отримав поранення. На місце прибули екстрені служби. Всі потерпілі отримують медичну допомогу.

Зауважимо, що востаннє цього дня в області повітряна тривога була оголошена о третій ночі і тривала до четвертої ранку.

Нагадаємо, протягом доби 13 липня в районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району Харківської області російські окупанти застосовували бойову авіацію.

Протягом минулої доби до цього російські війська продовжували обстрілювати прифронтові райони Харківської області. У смт Дворічна Куп'янського району 67-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.