Окупанти вчергове атакували Херсонщину: є поранені і руйнування

28 липня близько 15:15 російські окупаційні війська вчергове обстріляли мирне населення Бериславської громади. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У селі Новоберислав під ворожий вогонь потрапив житловий будинок, внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, росіяни вдарили з мінометів.

Також російські війська з авіації атакували Новокаховську громаду. Травми отримав 57-річний чоловік, який знаходився у власній оселі.

По селищу Козацьке російська авіація завдала три удари. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки.

Прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом доби 25 липня здійснили 55 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого є жертви. Ворог випустив 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, протитанкових ракетних комплексів та безпілотників.