Російські війська вчергове обстріляли Марганець: пошкоджено сім будинків (ФОТО)

Російська армія вдень 21 грудня, використовуючи ствольну артилерію, здійснила обстріл міста Марганець Дніпропетровської області. Про це повідомив у Telegram начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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"Пошкоджено сім житлових будинків, дві господарські споруди, газогін. Люди не постраждали. Надвечір здійснено повторний обстріл однієї з територій району, інформація уточнюється", - зазначив він.

Євтушенко також закликав жителів прибережних територій перебувати вночі у сховищах або хоча б скористатися "правилом двох стін", щоб захиститися від наслідків можливих нових обстрілів.

Зазначимо, що у ніч на 21 грудня Марганецька та Червоногригорівська громади знову біли обстріляні: тоді було пошкоджено близько десяти будинків, дві господарські споруди, автотранспорт, лінії газо- та електромережі.

В ніч на 19 грудня у Марганці російські снаряди пошкодили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю, а також електромережі.