Окупанти вчергове обстріляли Нікополь та Марганець: є постраждалі (ФОТО)

Троє жителів Нікопольського району постраждали внаслідок російських обстрілів 1 червня. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Навіть в День захисту дітей окупанти не припинили терор мирного населення. Було здійснено артилерійський обстріл та зафіксовано два випадки атаки БПЛА на території Нікопольського району", - зазначив він.

За словами Лукашука, в Нікополі внаслідок обстрілу поранено двоє людей - 1973 та 1967 років народження. Їх доставили до лікарні, їм надається уся необхідна медична допомога.

Пошкоджено об’єкт інфраструктури, п’ятиповерховий житловий будинок, два приватних житлових будинка, три автомобілі, паркан, дві лінії електропередачі та газопровід.

Крім того, було зафіксовано атаку дронів по Марганцю. Там поранено чоловіка 1988 року народження. Лікарі надають йому допомогу в стаціонарі. В інших громадах, за словами посадовця, "було тихо". Аналогічну наведеній інформацію навів і начальник обласної администрації Сергій Лисак.

Нагадаємо, що обстріли Нікополя, за його словами, було зафіксовано й протягом ночі проти четверга: агресор двічі обстріляв місто, через що були потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди, пошкоджені газопровід та лінія електропередачі.