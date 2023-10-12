Окупанти вчергове обстрілювали Чорнобаївку та Білозерку: є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)

Дві літні людини загинули внаслідок обстрілів 12 жовтня у селі Чорнобаївка Херсонського району. Про це свідчать повідомлення Херсонської обласної військової адміністрації та обласної прокуратури.

Зокрема, вночі на власному подвір’ї отримав не сумісні з життям травми 70-річний чоловік. За словам очевидців, він намагався піти в укриття під час обстрілу. В ОВА також опублікували відео з тілом загиблого біля входу в підвал приватного будинку.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що вночі російські окупанти поцілили по приватному будинку в селищі Білозерка того ж району. Осколкові поранення отримав чоловік та неповнолітня дівчина. Їм було надано медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

В ОВА ж зазначають, що внаслідок удару по Білозерці після півночі травми отримали чоловік 1974 року народження та жінка 1977 року народження, які знаходилися в своїх домівках. Госпіталізація їм не знадобилася. Ще в одного чоловіка виявили гостру реакцію на стрес. Також під вогонь потрапила будівля дитячого садка.

Окрім цього, в четвер близько 12:05 російські військові знову обстріляли Чорнобаївку: там загинув 71-річний місцевий житель: його госпіталізували вже без свідомості, і дорогою до лікарні він помер.

Також було поранено ще одного 70-річного чоловіка. Йому надали допомогу на місці. В селі внаслідок цих і попередніх "прильотів" пошкоджені десятки будинків. Частково відсутнє електропостачання.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Крім цього, о 12:20 ворог з артилерії атакував неназвану територію в Бериславському районі. Вибухову травму та осколкові поранення отримав чоловік. Йому надано медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.