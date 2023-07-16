АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти вчергове вдарили по Харкову: є постраждалі

Окупанти вчергове вдарили по Харкову: є постраждалі
Ілюстративне фото

За попередніми даними, сім людей постраждали внаслідок удару російських окупаційних військ по Основ’янському району Харкова ввечері 16 липня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Є непідтверджена інформація й про одного загиблого.

За його словами, на місці влучання виникла пожежа, яку гасять співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Наразі подробиці щодо наслідків наразі невідомі.

Нагадаємо, що у ніч на 16 липня війська РФ вже завдавали ракетний удар по Харкову - за попередніми даними, з території Бєлгородської області. Було зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття у Шевченківському районі. Пошкоджено чотириповерховий будинок та приватні автомобілі.

новина оновлюється

Автор:
Тимофій Бесп'ятов