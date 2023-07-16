Окупанти вчергове вдарили по Харкову: є постраждалі

За попередніми даними, сім людей постраждали внаслідок удару російських окупаційних військ по Основ’янському району Харкова ввечері 16 липня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Є непідтверджена інформація й про одного загиблого.

За його словами, на місці влучання виникла пожежа, яку гасять співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Наразі подробиці щодо наслідків наразі невідомі.

Нагадаємо, що у ніч на 16 липня війська РФ вже завдавали ракетний удар по Харкову - за попередніми даними, з території Бєлгородської області. Було зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття у Шевченківському районі. Пошкоджено чотириповерховий будинок та приватні автомобілі.

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