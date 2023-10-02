Окупанти вдарили авіацією по Оріхову й Роботиному: двоє чоловіків отримали поранення

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 1 жовтня ворог здійснив 144 удари по 23 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 124 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Преображенки, Білогір'я, Полтавки, Степового, П'ятихаток, Левадного, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню.

Також ворог здійснив 3 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й Новодарівки, 13 БПЛА-атак Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Ольгівського, Оріхова та Малих Щербаків, а також вгатив 4 авіаснарядами по Оріхову й Роботиному.

Як повідомив Малашко, внаслідок артудару по Оріхову поранення отримали чоловіки 64 та 55 років.

Ерім того, за добу надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські загарбники протягом доби 30 вересня здійснили 157 обстрілів по 27 населених пунктах Запорізької області. Під час артобстрілу Малої Токмачки загинув 61-річний місцевий житель.