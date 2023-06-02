Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі: двоє загиблих

Сьогодні, 2 червня, армія країни-агресора вдарила по багатоповерховому будинку у селищі Комишуваха Запорізької області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі. Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад", - зазначив Малашко.

Він додав, що від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років.

Нагадаємо, армія РФ продовжує тероризувати мирне населення Запорізької області. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 111 ударів по регіону. Під ворожий вогонь потрапили 22 населених пункти.