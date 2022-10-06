Окупанти вдарили по багатоповерхівкам у Запоріжжі: зруйновано цілі під‘їзди

Вранці 6 жовтня армія країни-агресора РФ завдала 7 ракетних ударів по звичайним житловим багатоповерховим будинкам у Запоріжжі. В результаті атаки є постраждалі.

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Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівкам",- зазначив він.

За його словами, кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами.

На місці руйнувань працюють рятувальники.

За попередніми даними, одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги.

Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 чоловік.

Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв рашисти завдали ракетних ударів по звичайним багатоповерхівкам, в квартирах яких спали мирні люди.

"Зруйновано цілі під‘їзди. Люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники", - повідомив Куртєв.

Він підкреслив, що лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей.

Зазначимо, 5 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Попереднього разу місто потрапляло під ворожий вогонь 3 жовтня.

До цього, зранку 2 жовтня, російські окупаційні війська поцілили по Запоріжжю та передмісті чотирма ракетами С300.

Масштабна атака відбулася 30 вересня. Тоді росіяни завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули 30 осіб та ще 88 були поранені.