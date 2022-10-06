- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти вдарили по багатоповерхівкам у Запоріжжі: зруйновано цілі під‘їзди
Вранці 6 жовтня армія країни-агресора РФ завдала 7 ракетних ударів по звичайним житловим багатоповерховим будинкам у Запоріжжі. В результаті атаки є постраждалі.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівкам",- зазначив він.
За його словами, кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місці руйнувань працюють рятувальники.
За попередніми даними, одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги.
Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 чоловік.
Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.
Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв рашисти завдали ракетних ударів по звичайним багатоповерхівкам, в квартирах яких спали мирні люди.
"Зруйновано цілі під‘їзди. Люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники", - повідомив Куртєв.
Він підкреслив, що лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей.
Зазначимо, 5 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Попереднього разу місто потрапляло під ворожий вогонь 3 жовтня.
До цього, зранку 2 жовтня, російські окупаційні війська поцілили по Запоріжжю та передмісті чотирма ракетами С300.
Масштабна атака відбулася 30 вересня. Тоді росіяни завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули 30 осіб та ще 88 були поранені.