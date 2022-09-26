Окупанти вдарили по центрах Краматорська та Слов'янська: є руйнування та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Російські окупаційні війська 26 вересня обстріляли центр Краматорська Донецької області. Як повідомляє обласна військова адміністрація, одна ракета впала у парк скульптур "Народжені в Україні" авторства В'ячеслава Гутирі, а інша влучила у п'ятиповерхівий будинок.

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"Скульптури вцілили, лише деякі посічені уламками. Друга ж ракета нанесла значно більшої шкоди: внаслідок прямого влучання зруйновано стіну в одній із квартир п'ятиповерхівки, чотири людини зазнали поранень. У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлю", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, в сусідньому Слов'янську під обстріл потрапив житловий масив у середмісті. Внаслідок цього пошкоджені щонайменше три будівлі. Інформація стосовно постраждалих уточнюється.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Краматорської міської військової адміністрації та мер міста Олександр Гончаренко, серед чотирьох поранених один перебуває у важкому стані.

За словами ж голови Слов'янської міської військової адміністрації та мера міста Вадима Ляха, тамтешній ворожий обстріл відбувся районі вулиці Барвінківської та в центрі (вулиці Ботанічна й Шевченка).

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Зазначимо, що напередодні Краматорськ, як повідомляв Гончаренко, зазнав удару двома ракетами С-300. Було пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі, ніхто не загинув. В свою чергу, Слов'янськ останній раз обстрілювали ввечері 22 вересня: за словами Ляха, приліт С-300 був зафіксований в районі м'ясокомбінату, постраждали приватні будинки на вулиці Мічуріна. Жертв не було і в цьому випадку.