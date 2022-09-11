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Окупанти вдарили по центру Дніпра ракетою
Вночі 11 вересня армія-країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Дніпру. Окупанти продовжували також обстрілювати і Дніпропетровську область. Ворог поцілив по двох районах - Дніпровському та Нікопольському.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються", - зазначив Резніченко.
Як зауважив мер Дніпра Борис Філатов, окупанти вирішили "привітати" містян з днем міста та влупили по центру Дніпра ракетою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Куди стріляли і з якою метою – знову незрозуміло. Винятково терор та залякування. Попередньо загиблих немає. Але є поранені. Масштаб руйнувань уточнюється", - повідомив Філатов..
Крім того, окупанти обстріляли тричі за ніч Нікополь. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості.
У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.
Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.
Нагадаємо, вночі 10 вересня росіяни атакували одразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.