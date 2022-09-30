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Окупанти вдарили по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя: 23 загиблих

Окупанти вдарили по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя: 23 загиблих

Вранці 30 вересня росіяни завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу", - зазначив він.

На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.

Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених.

"Всі цивільні люди, наші земляки. Горіть в пеклі, кляті рашисти!", - додав Старух.

Автор:
Світлана Манько