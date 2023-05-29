ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: одна жінка загинула, десять людей отримали поранення

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: одна жінка загинула, десять людей отримали поранення
Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. 29 травня 2023 року російські військові завдали удар по Покровській громаді Синельниківського району. Одна жінка загинула, ще десять людей отримали поранення, серед них 11-річна дитина. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог вдарив по Покровській громаді Синельниківського району.

Через російську агресію одна жінка загинула, ще десять людей отримали поранення, серед них 11-річна дитина. 

Також зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Крім того, пошкоджено будівля спорткомплексу, господарчі споруди, автівки.

Фото 2 — Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: одна жінка загинула, десять людей отримали поранення
Фото 3 — Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: одна жінка загинула, десять людей отримали поранення
Фото 4 — Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: одна жінка загинула, десять людей отримали поранення
Фото 5 — Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: одна жінка загинула, десять людей отримали поранення
Фото 6 — Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: одна жінка загинула, десять людей отримали поранення
Фото 7 — Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: одна жінка загинула, десять людей отримали поранення

Наразі встановлюється тип застосованої ворогом зброї. 

Нагадаємо,  протягом ночі 27 травня агресор двічі обстріляв Нікополь з важкої артилерії. У місті потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Також пошкоджені газопровід та лінія електропередач.

Автор:
Світлана Манько