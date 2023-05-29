Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: одна жінка загинула, десять людей отримали поранення

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. 29 травня 2023 року російські військові завдали удар по Покровській громаді Синельниківського району. Одна жінка загинула, ще десять людей отримали поранення, серед них 11-річна дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог вдарив по Покровській громаді Синельниківського району.

Через російську агресію одна жінка загинула, ще десять людей отримали поранення, серед них 11-річна дитина.

Також зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Крім того, пошкоджено будівля спорткомплексу, господарчі споруди, автівки.

Наразі встановлюється тип застосованої ворогом зброї.

Нагадаємо, протягом ночі 27 травня агресор двічі обстріляв Нікополь з важкої артилерії. У місті потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Також пошкоджені газопровід та лінія електропередач.