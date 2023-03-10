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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетами та важкою артилерією: пошкоджено об‘єкт енергетичної інфраструктури
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Окупанти 10 березня вчергове обстріляли Нікопольщину. Під удар потрапив об‘єкт енергетичної інфраструктури. Там є суттєві пошкодження, три населені пункти району частково залишились без світла.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Російська армія продовжує воювати з мирними громадянами. Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією", - зазначив він
За словами очільника області, жерт серед цивільного населення немає, але є пошкодження підприємств та будинків. ▫️Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили", - повідомив Лисак.
Він додав, що наразі три населенi пункти району частково знеструмленi, а енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
Крім того, з важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства та адмінбудівля.
Також понівечені і три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач.
Нагадаємо, 9 березня ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Поранення отримав 73-річний чоловік.