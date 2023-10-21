Окупанти вдарили по Дніпропетровській і Херсонській областях: є загиблі

Протягом дня 21 жовтня російська армія завдала ударів по Дніпропетровській і Херсонській областях. Окупанти били з важкої артилерії, запускали дрони та скидали на цивільних керовані авіабомби.

Як повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак, протягом дня загарбники найбільше атакували Нікопольщину. По району росіяни били з важкої артилерії, скидали боєприпаси з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе.

За його словами, під удар потрапили Марганецька громада та районний центр. Через ворожий обстріл загинув 71-річний чоловік.

Також російські снаряди пошкодили приватне підприємство, два житлові будинки, гараж та сонячну панель.

Що стосується Херсонщини, то протягом 21 жовтня ворог скинув на регіон 24 керовані авіабомби.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Згідно з повідомленням, під вогнем опинилися 4 населені пункти Бериславського району.

Ворог поцілив по житлових кварталах Берислава та Козацького Каховського району. Внаслідок вибухів у Бериславі пошкоджено щонайменше 17 будинків та загинула 74-річна жінка. У Козацькому зафіксовано влучання у зерновий комплекс.

Окрім цього у Бериславі росіяни скинули з дрона вибухівку, яка влучила в адмінбудівлю.