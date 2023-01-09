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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти вдарили по Донецькій області, є поранені
Російські окупаційні війська завдали масованого артилерійського удару по смт Курахівка Донецької області.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди. Загорівся приватний автомобіль", - зазначив він.
За його словами, двоє цивільних отримали поранення, їм надається медична допомога.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 6 січня відкрили вогонь по Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення.