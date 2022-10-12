Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини

Вранці 12 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу на місці події виникла сильна пожежа.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Чергова атака на область. Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі", - зазначив Резніченко.

За його словами, там сильна пожежа і руйнування.

Наразі рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання.

"Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо", - зауважив очільник області.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через значні руйнування енергетичної інфраструктури вводять режим тотальної економії електроенергії.