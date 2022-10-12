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Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини
Вранці 12 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу на місці події виникла сильна пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Чергова атака на область. Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі", - зазначив Резніченко.
За його словами, там сильна пожежа і руйнування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання.
"Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо", - зауважив очільник області.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині через значні руйнування енергетичної інфраструктури вводять режим тотальної економії електроенергії.