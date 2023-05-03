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Окупанти обстріляли гіпермаркет у Херсоні: троє людей загинули, пʼятеро поранені

Херсон, Епіцентр, обстріл
Наслідки російського обстрілу Херсона 3 травня 2023. Фото: Ігор Клименко / Facebook

Російські окупанти вранці 3 травня завдали удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Внаслідок цього троє людей загинули, ще пʼятеро отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що обстріл стався близько 11-ї години ранку.

Загиблі та постраждалі – це працівники та відвідувачі гіпермаркету. 

Наразі на місці працюють всі оперативні служби – вони надають допомогу людям.

Нагадаємо, протягом 2 травня війська РФ 106 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Окупанти  випустили 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Через це четверо людей загинули, семеро дістали поранення.

Вранці 3 травня загарбники обстріляли й село Токарівка Херсонської області. Ворог гатив по житлових будинках, вбивши одну людину.

Автор:
Артем Ющенко