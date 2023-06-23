Окупанти вдарили по комунальному підприємству в Херсоні — двоє людей загинули

Російські окупаційні війська в першій половині дня 23 червня завдали прицільного удару по комунальному транспортному підприємсту в Херсоні.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок атаки 55-річний працівник загинув на місці, ще четверо людей поранені. Згодом стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, але травми виявилися несумісні з життям.

Прокудін підкреслив, що росіяни цілеспрямовано били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.

Постраждалих госпіталізували. Лікарі надають їм допомогу.

"Мої співчуття родині загиблого та скорішого одужання пораненим! Не пробачимо російським вбивцям смерті наших людей", - додав Прокудін.

Протягом доби 22 червня російські окупаційні війська 91 раз відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Тоді внаслідок російської агресії сім людей дістали поранення. По місту Херсону ворог випустив 26 снарядів.

Днем раніше росіяни здійснили 79 обстрілів Херсонщини, випустивши 400 снарядів. Через російську агресію три людини дістали поранення.