Окупанти вдарили по Костянтинівці касетними боєприпасами, поранено іноземного волонтера (ФОТО)

Удень 16 березня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок чергового ворожого обстрілу поранено шістьох цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За інформацією ОВА, загарбники ударили забороненими міжнародними конвенціями касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган".

Окупанти завдали ударів по Костянтинівці. Фото: Павло Кириленко

Через влучання снарядів РФ пошкоджені щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

Окупанти завдали ударів по Костянтинівці. Фото: Павло Кириленко

Поранено 6 цивільних, зокрема іноземного волонтера.

"Незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі", - написав Кириленко.

Нагадаємо, за добу 15 березня через атаки окупантів на Донеччині одна людина загинула і 11 дістали поранення. Зокрема, відомо про щонайменше одного загиблого і одного пораненого цивільного у Бахмуті – місто тримає оборону, незважаючи на безупинні ворожі атаки та обстріли.