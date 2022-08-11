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Окупанти вдарили по Краматорську з комплексу С-300
Армія країни-агресора РФ сьогодні вранці завдала ракетного удару по приватному сектору Краматорська на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Окупанти застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків Краматорська. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метра завглибшки".
Постраждалих немає, однак пошкоджені три будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту. Безпечних місць на Донеччині зараз немає. Тож закликаю всіх — евакуюйтесь! Своєчасна евакуація — єдиний правильний вихід!", - наголосив Кириленко.
Він також повідомив, що за 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: 6 у Бахмуті, 3 в Соледарі, 1 у Красногорівці та 1 в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення.
Зазначимо, що з 11 серпня на Донеччині починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.
Зазначимо, понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди, були вивезені з Донецької області за перший тиждень обов’язкової евакуації.