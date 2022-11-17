Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Харківщині, є постраждалі

Російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі на Харківщині, є постраждалі.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі", - зазначив він.

Синєгубов додав, що внаслідок обстрілів постраждали 3 працівників, їх госпіталізували.

Нагадаємо, 16 листопада внаслідок обстрілів у Куп'янському районі Харківської області одна людина загинула та ще троє отримали поранення.