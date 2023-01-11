Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі у Херсонській області

Російські окупаційні війська обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Херсонській області, є поранені.

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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське Дарʼївської громади. Об'єкт зазнав пошкоджень", -зазначив він.

За його словами, через російську атаку троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доправили у лікарню.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують воювати з медичними закладами та 11 січня вдарили по перинатальному центрі у Херсоні.