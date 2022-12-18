Окупанти вдарили по лікарні на Харківщині: поранений фельдшер (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ 18 грудня знову завдала удару по Куп’янщині, є руйнування лікарні та поранений.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілів є руйнування лікарні, там вибиті вікна.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки 16 грудня окупанти завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.