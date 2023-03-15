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Окупанти вдарили по Марганцю, загинули двоє жінок (ФОТО)
Російські окупаційні війська 15 березня в черговий раз обстріляли місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Через ворожу атаку загинули двоє жінок.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, російські загарбники вбили двох жінок - 62 та 57 років. За попередніми даними, ще п'ятеро осіб постраждали - чотири жінки та один чоловік.
В результаті обстрілів пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки та господарську споруду, - зазначив Лисак.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Марганецькій міській раді уточнили, що в одному з дворів ворожий снаряд влучив у дитячий майданчик. Також через російські атаки перебиті лінії електропередач та газогони.
Нагадаємо, 14 березня від ранку і до вечора російські загарбники обстрілювали Нікопольщину. Від ворожих атак потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади.