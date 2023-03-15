ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти вдарили по Марганцю, загинули двоє жінок (ФОТО)

Марганець, Дніпропетровська область, обстріл, Лисак
Російські загарбники вбили двох жінок у Марганці. Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська 15 березня в черговий раз обстріляли місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Через ворожу атаку загинули двоє жінок.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, російські загарбники вбили двох жінок - 62 та 57 років. За попередніми даними, ще п'ятеро осіб постраждали - чотири жінки та один чоловік.

В результаті обстрілів пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки та господарську споруду, - зазначив Лисак.

Фото 2 — Окупанти вдарили по Марганцю, загинули двоє жінок (ФОТО)
Окупанти вдарили по Марганцю. Фото: Сергій Лисак

У Марганецькій міській раді уточнили, що в одному з дворів ворожий снаряд влучив у дитячий майданчик. Також через російські атаки перебиті лінії електропередач та газогони.

Фото 3 — Окупанти вдарили по Марганцю, загинули двоє жінок (ФОТО)
Ворожий снаряд влучив у дитячий майданчик. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, 14 березня від ранку і до вечора російські загарбники обстрілювали Нікопольщину. Від ворожих атак потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади.