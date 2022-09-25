Окупанти вдарили по Миколаєву: пошкоджено житлові будинки і водопровід

У ніч проти 25 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв, пошкоджено житлові будинки, також є попадання у мережі водопроводу. Жертв внаслідок ворожого обстрілу немає.

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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу", - зазначив Сєнкевич.

За його словами, на місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. Наразі фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, обійшлось без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Крім того, за інформацією ОК "Південь", 24 вересня у Миколаївському районі збито дрон-камікадзе "Шахід-136".

Також 24 вересня у Баштанському районі Миколаївської області знищено дрон-розвідник типу "Орлан-10".

Нагадаємо, вночі 22 вересня Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Під удар потрапили різні райони міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі.