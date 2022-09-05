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Окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300
Вночі 5 вересня армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Є влучання у промислове підприємство на околицях міста.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні вночі близько 00:30 у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Є влучання у промислове підприємство на околицях міста. Там пошкоджені виробничі приміщення та дах будівель", - зауважив Сєнкевич.
За його словами, також пошкоджена покрівля в одному з приватних житлових будинків. Попередньо без жертв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"За інформацією військової адміністрації, по місту гатили ракетами типу С-300", - підкреслив Сєнкевич.
Нагадаємо, вночі, 4 вересня, близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо обстріл здійснювався ЗРК С-300. Під час обстрілу було суттєво пошкоджено три лікувальні заклади, два навчальні заклади, готель, музей, а також житлові будинки. Попередньо без жертв та постраждалих.